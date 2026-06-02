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22:38, 2 июня 2026Мир

В Финляндии оценили последствия размещения ядерного оружия против России

Мема: Размещение ядерного оружия в Финляндии сделает ее законной целью для атак
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Финляндия станет законной целью для российских ударов в случае размещения ядерного оружия на своей территории. Так последствия данного шага оценил финский политик Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что власти Финляндии уже долгое время обсуждают возможность внесения поправок в законодательство, чтобы разрешить размещение ядерного оружия на территории страны.

«Это не совпадение. В ближайшем будущем надвигаются очень опасные изменения в европейской структуре безопасности. Ядерное оружие представляет наибольшую угрозу для человечества, и внесение поправок в ядерный закон не сделает Финляндию безопаснее; напротив, это подвергнет ее риску стать законной целью для ядерных атак», — предупредил он.

Ранее предложение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — отметил он.

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