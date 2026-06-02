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22:38, 2 июня 2026Экономика

Навозные мухи захватили квартиру россиянки

Навозные мухи захватили квартиру жительницы Улан-Удэ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Volker Lautenbach / Globallookpress.com

В Улан-Удэ навозные мухи захватили квартиру местной жительницы после ремонта. Внимание на ситуацию в роccийском городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о доме, расположенном на Октябрьской улице. По словам женщины, на прошлой неделе к ней пришли сантехники управляющей компании, которые вскрыли пол, чтобы добраться до труб и устранить аварию. После того как те ушли, выяснилось, в покрытии осталось незаделанное отверстие, из которого тянет запахом нечистот. Помимо этого, помещение атаковали мухи. На записи, снятой собственницей, можно увидеть сотни насекомых, которые облепили стены и потолок.

Женщина пожаловалась, что неоднократные обращения в управляющую компанию результата не дали. Помощь пришлось просить у санэпидемстанции, где ей объяснили, какие средства необходимо купить для борьбы с незваными гостями.

«Терпения у меня ноль. Уже не могу терпеть все это безобразие. Уже четвертые сутки дышим этим невозможным запахом. А у меня астма», — сетует жительница Улан-Удэ.

Ранее жильцы многоэтажек в центре Казани сообщили о нашествии крыс и гигантских тараканов.

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