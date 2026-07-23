Россиянке на пятой неделе беременности отказали в аборте в частных медцентрах

В Мурманской области женщине на 5-й неделе беременности отказали в аборте в медцентрах

В Мурманской области женщине на пятой неделе беременности отказали в аборте во всех частных медицинских центрах региона. Своей проблемой россиянка поделилась с «Осторожно, Media».

Женщина отметила, что решение о прерывании беременности она приняла вместе с супругом. Пара уже воспитывает годовалого мальчика. Как указала россиянка, ребенку в этом возрасте требуется постоянное внимание и опека.

В связи с этим женщина обратилась за процедурой в частные медицинские учреждения. Но ее нигде не хотели принимать. В одной из клиник, как утверждает жительница Мурманской области, ей сказали, что аборты не делают пациенткам уже около трех месяцев.

Изучив информацию в интернете, женщина выяснила, что аборты в регионе все же проводят, но только в государственной больнице. На приеме у врача ей разъяснили, что прерывание возможно только вакуумным способом. Перед процедурой россиянку направили сначала на консультацию к психологу, а потом на повторный прием к гинекологу.

Женщина подчеркнула, что только после всех этих консультаций ее запишут на аборт. Между тем она не исключает, что врачи могут назначить новые дополнительные исследования.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев объявил, что запрет абортов и демография абсолютно не связаны между собой.

В январе Минздрав России ужесточил требования к клиникам, в которых проводятся аборты. После введения новых правил искусственное прерывание беременности могут делать только в тех учреждениях, где есть операционная. Позже стало известно, что в 16 регионах страны частные клиники полностью отказались от проведения этой процедуры.