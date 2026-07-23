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12:11, 23 июля 2026Спорт

На матч 1-го тура РПЛ назначили 24-летнего судью

Матч 1-го тура РПЛ «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» обслужит 24-летний судья Заика
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

На матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» (Москва)«Крылья Советов» назначили 24-летнего главного судью Матвея Заику. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ранее этот арбитр никогда не работал на матчах РПЛ. До этого он обслуживал матчи Первой и Второй лиги, а также Кубка России.

Матч 1-го ура РПЛ «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» пройдет в Москве 25 июля. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Сезон-2026/2027 в РПЛ начнется 24 июля матчем между ЦСКА и «Балтикой». Действующим чемпионом России по футболу является «Зенит».

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