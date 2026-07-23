Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 23 июля 2026 (обновлено: 12:13, 23 июля 2026)Экономика

Кабаны напали на огород в российском селе и попали на видео

Кабаны начали нападать на огороды жителей Новосибирской области
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кабаны начали атаковать огороды жителей сел Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что два кабана пришли на участок в поисках пропитания в селе Крутиха. Они ищут еду на огороде. Известно, что «ОПГ» кабанов также видели на участках в селе Плотниково.

Ранее в Санкт-Петербурге кабан решил поплавать в Финском заливе. В сети появилось видео с Васильевского острова с кабаном, бегающим по берегу. Кроме того, кабана заметили на детской площадке у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Северной столице. По словам очевидцев, животное привлек корм для птиц, который рассыпала местная пенсионерка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе
    В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России
    ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе
    Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье
    Названы секретные функции камеры смартфона
    Россиянке на пятой неделе беременности отказали в аборте в частных медцентрах
    Названа смертельно опасная популярная одежда
    Предсказано политическое будущее уволенного министра обороны Украины
    Появились подробности о взятии под контроль города в ДНР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok