Кабаны напали на огород в российском селе и попали на видео

Кабаны начали нападать на огороды жителей Новосибирской области

Кабаны начали атаковать огороды жителей сел Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что два кабана пришли на участок в поисках пропитания в селе Крутиха. Они ищут еду на огороде. Известно, что «ОПГ» кабанов также видели на участках в селе Плотниково.

Ранее в Санкт-Петербурге кабан решил поплавать в Финском заливе. В сети появилось видео с Васильевского острова с кабаном, бегающим по берегу. Кроме того, кабана заметили на детской площадке у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Северной столице. По словам очевидцев, животное привлек корм для птиц, который рассыпала местная пенсионерка.