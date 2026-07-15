В Петербурге кабан решил поплавать в заливе и попал на видео

В Санкт-Петербурге кабан решил поплавать в Финском заливе и попал на видео

В Санкт-Петербурге кабан решил поплавать в Финском заливе и попал на видео. Заплыв животного опубликовал Telegram-канал «Я люблю Васильевский остров».

«Кабан бегает по намыву (искусственный участок суши, созданный на Васильевском острове в рамках проекта "Морской фасад", — прим. «Ленты.ру»). Судя по видео читательницы, он приплыл!» — комментируют видео авторы. Животное находится в воде, затем пробегает по берегу.

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