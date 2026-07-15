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19:17, 15 июля 2026Экономика

В Петербурге кабан решил поплавать в заливе и попал на видео

В Санкт-Петербурге кабан решил поплавать в Финском заливе и попал на видео
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В Санкт-Петербурге кабан решил поплавать в Финском заливе и попал на видео. Заплыв животного опубликовал Telegram-канал «Я люблю Васильевский остров».

«Кабан бегает по намыву (искусственный участок суши, созданный на Васильевском острове в рамках проекта "Морской фасад", — прим. «Ленты.ру»). Судя по видео читательницы, он приплыл!» — комментируют видео авторы. Животное находится в воде, затем пробегает по берегу.

Ранее табун лошадей захватил район Москвы Новые Ватутинки. Сообщалось, что животные мешают проезду машин и громят мусорные баки рядом с жилыми домами. Хозяин табуна Николай Романов утверждал, кто кони не опасны для людей, а продукты их жизнедеятельности должны убирать местные коммунальщики.

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