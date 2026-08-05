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09:37, 5 августа 2026Россия

В Госдуме прокомментировали удар ВСУ в Черном море по принадлежащим Турции судам

Ивлев об ударе ВСУ по турецким судам: Запад пожинает плоды поощрения киевского пиратства
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Video Obtained By Reuters / Reuters

Страны Запада сейчас пожинают плоды поддержки Киева, в том числе в части поощрения пиратства в Черном море. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя недавний удар по турецким морским судам.

Парламентарий отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении гражданских судов любых стран в акватории Черного моря похожи на «отмазку фашиствующего пирата». По мнению Ивлева, такой настрой киевского политика произрастает из одобрения его действий на Западе.

Депутат подчеркнул, что суда, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары, принадлежат в том числе Турции, являющейся членом НАТО.

4 августа МИД Турции призвал Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Заявление турецкого дипведомства прозвучало после того, как вблизи порта Новороссийска беспилотник атаковал судно, принадлежащее турецкой компании. В результате атаки трое членов экипажа получили серьезные ранения.

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