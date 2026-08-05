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11:38, 5 августа 2026 (обновлено: 11:43, 5 августа 2026)Экономика

Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

Аналитик Балынин: В наибольшей степени оклады выросли в сфере производства термоуглей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

За последние пять лет в наибольшей степени средние зарплаты выросли в сферах производства термоуглей, а также в сегменте проката и аренды предметов личного пользования. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит ТАСС.

В первом сегменте средний оклад за отчетный период подскочил примерно в 3,9 раза и к концу прошлого года достиг 75 387,7 рубля. Во второй сфере показатель вырос в 2,77 раза, до 82 866,4 рубля, пояснил эксперт.

Еще одной отраслью, где средние оклады в последнее время стремительно росли, оказалась сфера предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений. С 2021 по 2025 год в этом сегменте показатель увеличился в 2,77 раза — с 32 507 до 89 958 рублей, уточнил Балынин.

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Несмотря на это, отмечают аналитики, темпы роста средних окладов в вышеуказанных отраслях вряд ли будут расти столь же стремительными темпами в среднесрочной перспективе. Подобное касается в целом большинства сфер российской экономики.

Значительный рост издержек, усиление налоговой нагрузки, падение спроса на внутреннем рынке, поясняют эксперты, продолжат оказывать давление на отечественные компании. В 2026-м, спрогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, прирост зарплат на внутреннем рынке замедлится как в номинальном, так и в реальном выражении. Схожего мнения придерживаются и в Центробанке.

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