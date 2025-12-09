Реклама

Экономика
19:52, 9 декабря 2025Экономика

В России упали темпы роста зарплат

Кирилл Луцюк

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Напряжение на российском рынке труда постепенно ослабевает. Данный вывод содержится в декабрьском бюллетене «О чем говорят тренды», который подготовили в Банке России.

Такое развитие событий, в свою очередь, стало сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился. Как полагают в Центральном банке (ЦБ), сближение роста зарплат с ростом производительности труда приведет к снижению устойчивого инфляционного давления.

«Конкуренция за работников на рынке труда постепенно ослабевает», — сообщается в бюллетене.

Подчеркивается, что замедление роста трудовых доходов сдерживает рост потребительского спроса, хотя в октябре рост потребления домохозяйств ускорился во многом из-за временного всплеска продаж автомобилей в преддверии повышения утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

В первых числах декабря сообщалось, что рост реальных зарплат в сентябре ускорился до 4,7 процента с 3,8 процента в августе. По итогам первых трех кварталов реальные зарплаты жителей России поднялись на 4,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в III квартале — на 5,3 процента.

