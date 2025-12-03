Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 3 декабря 2025Экономика

Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России в сентябре до 4,7 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост реальных зарплат в сентябре в годовом выражении ускорился до 4,7 процента с 3,8 процента в августе. Об этом говорится в свежем докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном на сайте Росстата.

По итогам первых трех кварталов реальные зарплаты россиян выросли на 4,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в третьем квартале — на 5,3 процента.

Текущий прогноз Минэкономразвития предусматривает рост реальных зарплат в стране по итогам 2025 года на 3,4 процента, в 2026-м — на 2,4 процента, в 2027-м — на 3,9 процента, а в 2028-м году — на 3,2 процента. Под реальной заработной платой подразумевают среднюю начисленную заработную плату, скорректированную на уровень инфляции.

В сентябре среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, то есть до вычета налогов, но с учетом премий, составила 96 тысяч 182 рубля, что на 13,1 процента больше, чем в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в четырех российских регионах номинальная начисленная зарплата превысила 150 тысяч рублей. Больше всего работники получают в Чукотском автономном округе — 192,9 тысячи рублей. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (173,4 тысячи), Москве (161,1 тысячи) и Магаданская область (152,4 тысячи).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Индийский телеканал рассказал о подготовке интервью с Путиным

    Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

    Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok