Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России в сентябре до 4,7 %

Рост реальных зарплат в сентябре в годовом выражении ускорился до 4,7 процента с 3,8 процента в августе. Об этом говорится в свежем докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном на сайте Росстата.

По итогам первых трех кварталов реальные зарплаты россиян выросли на 4,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в третьем квартале — на 5,3 процента.

Текущий прогноз Минэкономразвития предусматривает рост реальных зарплат в стране по итогам 2025 года на 3,4 процента, в 2026-м — на 2,4 процента, в 2027-м — на 3,9 процента, а в 2028-м году — на 3,2 процента. Под реальной заработной платой подразумевают среднюю начисленную заработную плату, скорректированную на уровень инфляции.

В сентябре среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, то есть до вычета налогов, но с учетом премий, составила 96 тысяч 182 рубля, что на 13,1 процента больше, чем в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в четырех российских регионах номинальная начисленная зарплата превысила 150 тысяч рублей. Больше всего работники получают в Чукотском автономном округе — 192,9 тысячи рублей. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (173,4 тысячи), Москве (161,1 тысячи) и Магаданская область (152,4 тысячи).