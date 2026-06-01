Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

Президент Румынии Дан призвал РФ скорректировать тактику ударов по Украине

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что беспилотник, упавший на многоэтажку в городе Галац в ночь на 29 мая, был российским. По его словам, это БПЛА «Герань-2».

«Это однозначный вывод технического отчета, составленного специалистами. Расследование установило это на основе последовательного набора технических доказательств», — утверждает Дан. С его слов на основе отчета, на обнаруженных фрагментах найдена надпись на кириллице, а проанализированные электронные компоненты, навигационные системы, блоки управления, двигатель и конструктивные элементы имеют сходство с другими беспилотниками «Герань-2», ранее обнаруженными на территории Румынии.

Кроме того, производственные марки, технические надписи, конструктивные характеристики и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и у других «Гераней-2», проанализированных в последние годы. «Физико-химический анализ подтвердил наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в устройствах этой серии. На основании всех этих данных расследование однозначно приходит к выводу, что фрагменты, обнаруженные в Галаце, принадлежат беспилотнику российского производства», — заявил президент.

Дан подчеркнул, что Румыния не будет игнорировать или преуменьшать значение любого инцидента, угрожающего жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства, добавив, что Бухарест «продолжит действовать совместно со своими партнерами для укрепления безопасности на восточной границе НАТО».

Дан выступил с просьбой к Москве

Помимо этого, Дан заявил, что Россия должна скорректировать тактику нанесения ударов по территории Украины, чтобы минимизировать риск ущерба для других государств, включая Румынию.

По его словам, инциденты с беспилотниками становятся все более угрожающими для его страны. «Это становится угрозой для граждан Румынии. Поэтому, когда русские наносят удары по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам», — подчеркнул румынский лидер.

Путин отреагировал на инцидент

Беспилотник упал в городе, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Пострадали два человека. Как заявил Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы средств противовоздушной обороны.

Он также объяснил, что операция по перехвату беспилотного летательного аппарата в румынском Галаце оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин указал, что принадлежность беспилотного летательного аппарата, упавшего в Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он подчеркнул, что РФ готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

В посольстве РФ в Бухаресте же посчитали, что инцидент является провокацией Украины. Там назвали обвинения Бухареста в адрес Москвы голословными и лишенными объективности.