Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 1 июня 2026Экономика

У берегов Чили произошло мощное землетрясение

У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
Виктория Клабукова

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

У берегов Чили произошло землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 24 километрах к северу от города Винья-дель-Мар, в 3,2 километра от побережья страны. По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 6,0 — сейсмическое явление такой силы ученые оценивают как разрушительное. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Предыдущее землетрясение произошло в Чили 26 мая. Тогда его магнитуда составила 6,9, а эпицентр располагался в 35 километрах к востоку от города Калама с населением 143 тысячи человек.

20 мая сильное землетрясение случилось в соседнем Перу. Сейсмические толчки магнитудой 6,1 ощутили даже в столице, городе Лима. За этим землетрясением последовали еще два, но меньшей силы. В результате пострадали как минимум 27 человек, получили повреждения жилые дома и здание Технологического университета Перу. Также обрушилась стена на кладбище Сараха, которое причислено к объектам культурного наследия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция задержала следовавший из России нефтяной танкер. Кремль обвинил Париж в пиратстве

    Решение Трампа не отвечать на письмо Зеленского объяснили

    Россияне отдохнули в Риме за 3,4 миллиона рублей

    Появились подробности о насиловавшем девочек у себя дома извращенце

    У берегов Чили произошло мощное землетрясение

    Почти четверть миллиарда долларов потратила страна Азии на российскую рыбу

    Минобороны рассказало о результативности «Тунгуски»

    Врач посоветовал отказаться от нескольких популярных продуктов ради здоровья сердца

    Нападавшей на сверстников группировке подростков из российского города вынесли приговор

    Поставки российского газа в Европу достигли максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok