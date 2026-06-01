У берегов Чили произошло мощное землетрясение

У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Чили произошло землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 24 километрах к северу от города Винья-дель-Мар, в 3,2 километра от побережья страны. По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 6,0 — сейсмическое явление такой силы ученые оценивают как разрушительное. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Предыдущее землетрясение произошло в Чили 26 мая. Тогда его магнитуда составила 6,9, а эпицентр располагался в 35 километрах к востоку от города Калама с населением 143 тысячи человек.

20 мая сильное землетрясение случилось в соседнем Перу. Сейсмические толчки магнитудой 6,1 ощутили даже в столице, городе Лима. За этим землетрясением последовали еще два, но меньшей силы. В результате пострадали как минимум 27 человек, получили повреждения жилые дома и здание Технологического университета Перу. Также обрушилась стена на кладбище Сараха, которое причислено к объектам культурного наследия.