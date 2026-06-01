Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:22, 1 июня 2026Моя страна

На Дальнем Востоке запустят проект «Восточное ожерелье России»

На Дальнем Востоке запустят туристический маршрут «Восточное ожерелье России»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

На Дальнем Востоке запустят проект «Восточное ожерелье России», представляющий собой туристический железнодорожный маршрут через четыре региона РФ. Подробности приводятся на официальном сайте правительства Приморского края.

Путешествие рассчитано на 4-5 дней, дорога будет пролегать через Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край. За это время туристы смогут посетить популярные объекты, познакомиться с местной гастрономией, культурой и историей через различные активности.

Предполагается, что новый межрегиональный турпродукт позволит повысить привлекательность региона среди путешественников и показать яркие и самобытные территории Дальнего Востока за одну поездку.

Ранее сообщалось, что для городов Золотого кольца придумали новые логотипы с гусями и рыбами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

    Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

    Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

    Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

    В Windows нашли скрытые функции

    Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

    В России назвали две самые сложные задачи СВО на 2026 год

    Москвичам назвали срок прихода потепления

    Россиянам раскрыли базовые принципы подбора экипировки для мотоциклистов

    Жители российского города остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok