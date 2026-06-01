На Дальнем Востоке запустят туристический маршрут «Восточное ожерелье России»

На Дальнем Востоке запустят проект «Восточное ожерелье России», представляющий собой туристический железнодорожный маршрут через четыре региона РФ. Подробности приводятся на официальном сайте правительства Приморского края.

Путешествие рассчитано на 4-5 дней, дорога будет пролегать через Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край. За это время туристы смогут посетить популярные объекты, познакомиться с местной гастрономией, культурой и историей через различные активности.

Предполагается, что новый межрегиональный турпродукт позволит повысить привлекательность региона среди путешественников и показать яркие и самобытные территории Дальнего Востока за одну поездку.

