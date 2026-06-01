На Дальнем Востоке запустят проект «Восточное ожерелье России», представляющий собой туристический железнодорожный маршрут через четыре региона РФ. Подробности приводятся на официальном сайте правительства Приморского края.
Путешествие рассчитано на 4-5 дней, дорога будет пролегать через Амурскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край. За это время туристы смогут посетить популярные объекты, познакомиться с местной гастрономией, культурой и историей через различные активности.
Предполагается, что новый межрегиональный турпродукт позволит повысить привлекательность региона среди путешественников и показать яркие и самобытные территории Дальнего Востока за одну поездку.
Ранее сообщалось, что для городов Золотого кольца придумали новые логотипы с гусями и рыбами.