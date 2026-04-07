18:07, 7 апреля 2026

Для городов Золотого кольца придумали новые логотипы с гусями и рыбами

Алина Черненко

Фото: Школы дизайна НИУ ВШЭ

Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ придумали новые логотипы для городов Золотого кольца России на базе неочевидных ассоциаций с ними. Об этом рассказала «Ленте.ру» студентка третьего курса бакалавриата Ольга Сарунова.

Авторы проекта «Золотое кольцо: новые смыслы в привычных формах» создали серию пиктограмм, в которой объединили 12 городов с абсолютно разным наследием. Они использовали похожую на кольцо букву «о» как основу для всей системы стиля.

Фото: Школы дизайна НИУ ВШЭ

Образы, по словам Саруновой, родились из забавных фактов, собранных из открытых источников с помощью ИИ, которые сопоставляют официальное позиционирование городов с тем, чем они живут на самом деле, но редко транслируют. Например, в логотипе Ярославля, где в 2025 году открылся Шахматный клуб Карякина, использованы шахматные фигуры, в логотипе Владимира, рядом с котором находится город Гусь-Хрустальный, — гуси, а в логотипе Рыбинска — рыбы.

«Современный логотип помогает городу быть ближе к молодой аудитории, лучше работать в цифровой среде и выглядеть актуально. При этом он не заменяет герб, а дополняет историческую символику современным визуальным языком», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Сейчас Школа дизайна НИУ ВШЭ и сервис планирования путешествий по России RUSSPASS проводят конкурс «Коллекция путешествий по Золотому кольцу». В рамках него любой желающий может предложить свое видение образа городов Золотого кольца в номинациях «нарисованная открытка» и «фотография». Накануне 60-летия главного туристического маршрута страны, которое будет отмечаться в 2027 году, с помощью конкурса будет сформирован его новый цифровой образ.

Ранее стало известно, что к своему 60-летию маршрут «Золотое кольцо России» будет значительно расширен. Вместо привычного круга из девяти городов маршрут объединит 49 точек притяжения.

