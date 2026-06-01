15:00, 1 июня 2026Моя страна

Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

Южноафриканский продюсер Йоханнес Баденхорст снимет фильм про Курган
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: gnepphoto / Shutterstock / Fotodom

В понедельник, 1 июня, известный южноафриканский продюсер Йоханнес Баденхорст прибудет в Курган. О планах путешественника из ЮАР пишет Ura.ru со ссылкой на источник, приближенный к команде исследователя.

Известно, что Баденхорст уже побывал в нескольких российских городах в рамках своей экспедиции. Про Курган продюсер планирует снять отдельный фильм.

«Его визит в Курган ожидается ближе к вечеру. Йоханнес Баденхорст путешествует по стране на "Уралах". Гостя ждут катания на вездеходе. Планирует снять фильм про Курган», — рассказал источник.

Ранее продюсер отснял часть материалов для своего тревел-шоу в Мурманске. Кроме того, он намерен посетить Магадан, Вологду, Владимир, Воронеж, Москву, Иркутск, Якутск и несколько других городов страны, чтобы познакомиться с их культурой.

