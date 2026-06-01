Миру предсказали обвал цен на один вид топлива

Bloomberg: Мировой рынок СПГ может столкнуться с низкими ценами на СПГ

В ближайшее время мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) может столкнуться с избытком предложения и низкими ценами. Обвал цен на один вид топлива предсказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По словам эксперта, если мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном не сорвутся и Ормузский пролив после июля не останется заблокированным, цены на СПГ снова упадут и останутся низкими еще долгое время.

До начала войны на Ближнем Востоке рынок столкнулся с третьей волной расширения заводов СПГ — как предрекали эксперты отрасли, этот процесс продлится до 2030 года и приведет к переизбытку предложения топлива. Так, в 2025-м, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в отрасли было получено разрешение на строительство новых мощностей на рекордные 100 миллиардов кубометров в год. Сейчас в стадии рассмотрения находятся проекты с общей мощностью более 700 миллиардов кубометров. За счет ввода новых мощностей мировые поставки СПГ в скором времени увеличатся более чем вдвое.

«Будет ли достаточный спрос? Сомневаюсь. По крайней мере, сомневаюсь, что он будет на уровне довоенных цен. Чтобы стимулировать рост потребления, стоимость СПГ должна снизиться еще больше», — допустил Блас.

В новых условиях ключевым фактором поставок станет диверсификация поставок, чтобы избежать прохода грузов через Ормузский пролив. Для этого потребители могут заместить СПГ из стран региона с помощью солнечной энергии и угля.

«После закрытия Ормузского пролива ни один здравомыслящий политик в Азии вряд ли снова сочтет этот водный путь безопасным. В течение короткого периода стоимость СПГ может оставаться довольно высокой, поскольку страны-импортеры, особенно в Европе, пополняют свои запасы перед зимним отопительным сезоном 2026–2027 годов и закупают немного больше, чем нужно, на случай, если боевые действия в Персидском заливе возобновятся», — добавил эксперт.

На фоне затянувшейся войны в Иране руководство катарской национальной нефтегазовой компании QatarEnergy продлило форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Изначально компания объявила форс-мажор в начале марта из-за ракетной атаки Ирана на завод в Рас-Лаффане. Ограничения на поставки СПГ зарубежным контрагентам в итоге были продлены до середины августа. Об этом решении руководство энергогиганта уведомило импортеров, в том числе из европейских стран. Такое уведомление, в частности, получила итальянская энергетическая компания Edison.