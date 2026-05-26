Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 26 мая 2026Экономика

Один из крупнейших производителей газа продлил форс-мажор

Reuters: Qatar Energy продлила форс-мажор по поставкам СПГ из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: IMAGO / Markus Ulmer / Globallookpress.com

На фоне затянувшейся войны в Иране руководство катарской национальной нефтегазовой компании QatarEnergy продлило форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Изначально компания объявила форс-мажор в начале марта из-за ракетной атаки Ирана на завод в Рас-Лаффане. Ограничения на поставки СПГ зарубежным контрагентам в итоге были продлены до середины августа. Об этом решении руководство энергогиганта уведомило импортеров, в том числе из европейских стран. Такое уведомление, в частности, получила итальянская энергетическая компания Edison.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Qatar Energy связывает с Edison долгосрочный контракт на ежегодные поставки в Италию 6,4 миллиарда кубометров СПГ. Получение очередной партии топлива пришлось отложить как минимум на несколько ближайших месяцев. Дальнейшие шаги будут во многом зависеть от степени напряженности в ближневосточном регионе, заключается в материале.

Катарская энергокомпания оказалась не единственной, которой пришлось пойти на экстренные меры из-за войны в Иране. В начале второй половины апреля стало известно о временной приостановке экспорта энергоресурсов государственной нефтяной корпорации Кувейта — Kuwait Petroleum. В компании объяснили подобное решение продолжительной блокадой Ормузского пролива, через акваторию которого до кризиса проходила значительная часть поставок топлива за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Антидроновую «Цитадель» с пушкой показали в Подмосковье

    В России отреагировали на внесение сотрудников атакованного колледжа в базу «Миротворца»

    Названы заменяющие фитнес дела на даче

    В московском ресторане ввели налог на дождь

    Зеленский и Тихановская обсудили дружбу Украины и Белоруссии

    Лантратова сообщила об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске во время спасения людей

    Названа криминальная версия пропажи Усольцевых

    Союзник США столкнулся с рекордным подорожанием бензина

    Осужденный за взяточничество экс-вице-губернатор Краснодарского края ушел на СВО и пропал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok