Один из крупнейших производителей газа объявил форс-мажор

QatarEnergy: После прекращения производства СПГ объявлен форс-мажор

Один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy объявила форс-мажор. Об этом представители топливного гиганта сообщили в социальной сети X.

Подчеркивается, что решение было принято в связи с объявлением QatarEnergy о прекращении производства СПГ и сопутствующих продуктов.

2 марта QatarEnergy после ракетной атаки на завод в Рас-Лаффане остановила производство СПГ на принадлежащих ей объектах.

Обстрелу подверглись резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а также энергетический объект, входящий в структуру компании QatarEnergy.

4 марта правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения в стране и прекращении добычи газа.