Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 4 марта 2026Экономика

Один из крупнейших производителей газа объявил форс-мажор

QatarEnergy: После прекращения производства СПГ объявлен форс-мажор
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy объявила форс-мажор. Об этом представители топливного гиганта сообщили в социальной сети X.

Подчеркивается, что решение было принято в связи с объявлением QatarEnergy о прекращении производства СПГ и сопутствующих продуктов.

2 марта QatarEnergy после ракетной атаки на завод в Рас-Лаффане остановила производство СПГ на принадлежащих ей объектах.

Обстрелу подверглись резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а также энергетический объект, входящий в структуру компании QatarEnergy.

4 марта правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения в стране и прекращении добычи газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    92-летний мужчина и 82-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых

    Пентагон раскрыл одну из ключевых задач США в Иране

    В России рассказали о «возвращающихся на одном крыле» «СКАТах»

    Пентагон заявил о победе над Ираном

    Немецкая разведка оценила дефицит бюджета России

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Обломки БПЛА упали на российские санатории

    Сорван вывоз из России боеприпасов на миллиард рублей

    ООН осудила США и Израиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok