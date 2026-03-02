Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 2 марта 2026Экономика

Катар остановил производство СПГ

Катар после ракетного удара со стороны Ирана остановил производство СПГ
Дмитрий Воронин

Фото: Naseem Mohammed Bny Huthil / Reuters

QatarEnergy после ракетной атаки на завод в Рас-Лаффане остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на принадлежащих ей объектах. Об этом со ссылкой на сообщение катарской госкомпании пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято в связи с военными атаками на энергетические предприятия.

Ранее Минобороны Катара заявило о ракетном ударе Ирана по резервуару для хранения воды, принадлежащему энергостанции Mesaieed, а также по производственному объекту, входящему в структуру QatarEnergy.

Также удару со стороны Тегерана подвергся НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия) — один из крупнейших нефтяных объектов в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Стало известно о планах Саудовской Аравии ответить на атаки Ирана

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok