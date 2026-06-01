Макгрегор: Зеленский впал в отчаяние из-за способности РФ наносить удары вглубь Украины

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении.

«Он знает, что находится на последнем этапе своего существования», — отметил он.

По словам Макгрегора, украинский лидер просит все, что кто-либо готов ему предоставить, но большинство европейцев уже не заинтересованы в его поддержке.

Макгрегор подчеркнул, что российская армия располагает почти неисчерпаемым запасом ракет «Орешник», «Искандер» и других, и способна наносить сокрушительные удары вглубь Украины, в том числе по Львову, если потребуется. Он предупредил, что это начнется в ближайшее время.

Экс-советник также уточнил, что отказ Киева от мирного урегулирования с Москвой привел к утрате геополитической субъектности Украины, которая, по его мнению, возвращается к историческому статусу региона, а не независимого национального государства.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works предупредил о серьезных резких изменениях, которые уже скоро произойдут на Украине.