Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:45, 1 июня 2026Мир

В США оценили уровень отчаяния Зеленского

Макгрегор: Зеленский впал в отчаяние из-за способности РФ наносить удары вглубь Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении.

«Он знает, что находится на последнем этапе своего существования», — отметил он.

По словам Макгрегора, украинский лидер просит все, что кто-либо готов ему предоставить, но большинство европейцев уже не заинтересованы в его поддержке.

Макгрегор подчеркнул, что российская армия располагает почти неисчерпаемым запасом ракет «Орешник», «Искандер» и других, и способна наносить сокрушительные удары вглубь Украины, в том числе по Львову, если потребуется. Он предупредил, что это начнется в ближайшее время.

Экс-советник также уточнил, что отказ Киева от мирного урегулирования с Москвой привел к утрате геополитической субъектности Украины, которая, по его мнению, возвращается к историческому статусу региона, а не независимого национального государства.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works предупредил о серьезных резких изменениях, которые уже скоро произойдут на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    На Западе раскрыли новый коварный план Европы в отношении России

    В США оценили уровень отчаяния Зеленского

    Трамп раскрыл четкие предложения Тегерану по ядерному оружию

    Президент европейской страны попросил Россию не обстреливать ее

    В Европе назвали противников диалога с Россией

    В Европарламенте раскрыли возможные площадки для переговоров России и ЕС

    В МИД России связали рост ударов БПЛА ВСУ с поддержкой ЕС

    Трехлетняя девочка случайно выстрелила в голову младшей сестре

    Людей с геморроем призвали отказаться от одного напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok