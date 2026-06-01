04:26, 1 июня 2026

Терапевт объяснил вред сбивания температуры ниже 38°C

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Повышение температуры до 38°C многие людей воспринимают как сигнал к тому, что ее надо сбивать. Однако лихорадка не всегда этого требует, о чем журналистам «Газеты.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По его словам, такой ответ организма является естественной защитной реакцией, которую проявляет иммунная система. «Повышение температуры помогает активнее бороться с вирусами и бактериями, поэтому далеко не всегда требует немедленного приема жаропонижающих», — отметил специалист.

Как подчеркнул он, при инфекции иммунная система дает выработку пирогенов, воздействующих на центр терморегуляции в мозге. Подобные условия не дают вирусам и бактериям размножаться. В свою очередь, иммунные клетки начинают работать активнее.

Именно по этой причине температуру до определенных значений не надо снижать, если человек чувствует себя удовлетворительно. Между тем, у взрослых температуру ниже 38–38,5°C обычно сбивать не нужно, отметил врач. Если говорить о детях, то тут важно ориентироваться на самочувствие, поскольку одни могут быть активны при 38,5°C, а другие тяжело переносят 37,8°C.

«Особенно осторожно нужно относиться к детям с неврологическими заболеваниями, склонностью к фебрильным судорогам, тяжелыми хроническими болезнями сердца или легких», — сообщил Каландия. В таких случаях температуру можно стараться снижать раньше. По его замечанию, одна из самых распространенных ошибок — попытка любой ценой добиться 36,6°C.

Терапевт подчеркнул, что при длительной высокой температуре и ухудшении состояния, а также при появлении тревожных симптомов нужно в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью.

Ранее фармацевт Торрун Говинд оценил вероятность эпидемии хантавируса. Он считает, что болезнь распространяется совсем не так, как COVID-19.

