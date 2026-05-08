Вероятность эпидемии хантавируса оценили

Фармацевт Говинд: Хантавирус распространяется совсем не так, как COVID-19

Фармацевт Торрун Говинд считает, что вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане не перерастет в новую пандемию, хотя сама инфекция остается крайне опасной. Вероятность новой эпидемии она оценила в беседе с Metro.

По словам фармацевта, хантавирус распространяется совсем не так, как COVID-19 или грипп. Чаще всего заражение происходит после контакта с мочой грызунов. Передача инфекции между людьми случается крайне редко и обычно требует тесного и длительного контакта.

Эксперт объяснила, что первые симптомы инфекции могут напоминать простуду: появляются температура, слабость, головная и мышечная боль. В тяжелых случаях болезнь поражает легкие или почки, вызывает одышку, внутренние кровотечения и проблемы с дыханием. При этом некоторые штаммы вируса считаются особенно опасными и могут приводить к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Предполагается, что у заразившихся может быть штамм, способный передаваться от человека к человеку при тесном контакте.