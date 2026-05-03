На круизном судне в Атлантике произошла вспышка хантавируса

ВОЗ заявила о погибших из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике

На лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, предположительно произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщил телеканал France24 со ссылкой на Франс Пресс.

«На сегодняшний день лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусной инфекцией, и есть еще пять предполагаемых случаев», — говорится в сообщении. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из шести пострадавших трое скончались. Уточняется, что это болезнь, которая обычно передается людям от грызунов.

Ранее более 150 пассажиров заразились норовирусом на круизном лайнере Star Princess во время путешествия по Карибскому морю. Борт перевозил 4307 пассажиров и 1561 члена экипажа. 11 марта на рвоту и диарею пожаловались 153 человека, в том числе 49 сотрудников круиза.