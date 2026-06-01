Трамп раскрыл препятствие для ведения переговоров с Ираном

Президент Трамп призвал расслабиться критиков, мешающих ему вести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пожаловался, что внутренние оппоненты осложняют его усилия по достижению мирного соглашения с Ираном.

По его словам, «политические дельцы» постоянно твердят ему, нужно ли двигаться быстрее или медленнее, начинать войну или избегать её, что мешает должным образом выполнять работу.

При этом американский лидер выразил уверенность, что Тегеран действительно заинтересован в заключении сделки, которая, как он считает, будет выгодна Соединенным Штатам и их союзникам.

28 мая сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.