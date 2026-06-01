Пассажирский самолет развернулся в небе из-за подозрительного названия сети Bluetooth

Летевший в Испанию борт United Airlines сел в США из-за названия сети Bluetooth

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines внезапно развернулся в небе из-за подозрительного названия сети Bluetooth. Об этом сообщило издание People.

По данным источника, это произошло 30 мая на рейсе из США в Испанию, на борту находились 190 пассажиров и 12 членов экипажа. Летевший из Ньюарка в город Пальма-де-Майорка турист во время полета заметил у попутчика активную сеть Bluetooth с названием «бомба» и немедленно сообщил об этом бортпроводнику.

Стюардессы дважды попросили всех пассажиров отключить Bluetooth на всех устройствах, однако потенциально опасное соединение оставалось включенным. В итоге командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления. Борт успешно сел по прилете, а позже отправился в пункт назначения с новым экипажем.

«Сотрудники продолжали заверять нас, что считают это эгоистичной шуткой, но для безопасности необходимо принять надлежащие меры предосторожности», — сообщила пассажирка Джордан Мур, ставшая свидетельницей событий. — «Кто, черт возьми, называет свою сеть Bluetooth "бомбой"? Что за больная шутка».

