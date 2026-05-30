Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:31, 30 мая 2026Путешествия

В США самолет совершил экстренную посадку из-за дебоша русскоязычного пассажира

Daily Mail: Русскоязычный мужчина устроил дебош на борту самолета United Airlines
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Leena Robinson / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир, говоривший на русском, устроил дебош на борту самолета компании United Airlines. После того, как он попытался ворваться в кабину пилотов, лайнер экстренно сел в Висконсине, узнал Daily Mail.

Мужчина в синей рубашке начал вести себя странно еще в тот момент, когда рейс готовился к вылету из Чикаго в Миннеаполис, пишет издание. Он громко кричал что-то на русском и задерживал отправление рейса. Спустя время, после посещения туалета, пассажир занял кресло, и лайнер взлетел.

Еще через полчаса мужчина снова вскочил, начал кричать, а затем попытался проникнуть в кабину пилотов, отметили очевидцы. Экипаж в этот момент пытался найти на борту русскоговорящих людей, чтобы узнать причину его поведения.

Вместе с самим дебоширом на борту находилось 147 человек. Среди них, согласно сведениям журналистов, оказались сотрудники ФБР: они скрутили мужчину и надели наручники. Самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Висконсина, где уже ожидала полиция.

По словам журналистов, сотрудники авиакомпании подтвердили сам факт внеплановой посадки из-за поведения пассажира. При этом они не стали указывать личность или гражданство мужчины.

Ранее сообщалось, что отдохнувший в Турции россиянин атаковал экипаж самолета, летевшего из Антальи в Казань. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, не поддавался попыткам бортпроводников его успокоить, и даже ударил одного из представителей летного состава. По возвращении на него завели уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

    В Эстонии установили первые средства защиты от дронов

    На окраинах российского города стали появляться медведи

    В Москве заметили синицу из Сербии

    Россиянку захейтили за слишком сексуальную грудь

    В одном из регионов России обнулят налог на мощные электрокары

    НАТО призвали не реагировать чрезмерно на инциденты с беспилотниками

    Московская пенсионерка отдала десятки миллионов рублей под предлогом замены домофона

    Бывший футболист сборной России определил фаворита финала Лиги чемпионов

    Россиянам напомнили о начале приема заявлений на новую семейную выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok