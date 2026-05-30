В США самолет совершил экстренную посадку из-за дебоша русскоязычного пассажира

Daily Mail: Русскоязычный мужчина устроил дебош на борту самолета United Airlines

Пассажир, говоривший на русском, устроил дебош на борту самолета компании United Airlines. После того, как он попытался ворваться в кабину пилотов, лайнер экстренно сел в Висконсине, узнал Daily Mail.

Мужчина в синей рубашке начал вести себя странно еще в тот момент, когда рейс готовился к вылету из Чикаго в Миннеаполис, пишет издание. Он громко кричал что-то на русском и задерживал отправление рейса. Спустя время, после посещения туалета, пассажир занял кресло, и лайнер взлетел.

Еще через полчаса мужчина снова вскочил, начал кричать, а затем попытался проникнуть в кабину пилотов, отметили очевидцы. Экипаж в этот момент пытался найти на борту русскоговорящих людей, чтобы узнать причину его поведения.

Вместе с самим дебоширом на борту находилось 147 человек. Среди них, согласно сведениям журналистов, оказались сотрудники ФБР: они скрутили мужчину и надели наручники. Самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту Висконсина, где уже ожидала полиция.

По словам журналистов, сотрудники авиакомпании подтвердили сам факт внеплановой посадки из-за поведения пассажира. При этом они не стали указывать личность или гражданство мужчины.

Ранее сообщалось, что отдохнувший в Турции россиянин атаковал экипаж самолета, летевшего из Антальи в Казань. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, не поддавался попыткам бортпроводников его успокоить, и даже ударил одного из представителей летного состава. По возвращении на него завели уголовное дело.

