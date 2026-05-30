Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 30 мая 2026Мир

В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

МИД: Межгосударственный диалог России и Германии находится ниже плинтуса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Межгосударственный диалог России и Германии в настоящее время находится на уровне «ниже плинтуса». Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления [властей ФРГ] могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», — отметил дипломат.

Любинский добавил, что не видит никаких предпосылок для возобновления двухстороннего диалога между Москвой и Берлином.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в Румынии. По его словам, Москва якобы демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

    В Москве заметили синицу из Сербии

    Россиянку захейтили за слишком сексуальную грудь

    В одном из регионов России обнулят налог на мощные электрокары

    НАТО призвали не реагировать чрезмерно на инциденты с беспилотниками

    Московская пенсионерка отдала десятки миллионов рублей под предлогом замены домофона

    Бывший футболист сборной России определил фаворита финала Лиги чемпионов

    Россиянам напомнили о начале приема заявлений на новую семейную выплату

    В России предложили новый вариант покупки «красивых» автономеров

    Глава МИД Германии пригрозил России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok