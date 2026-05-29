13:47, 29 мая 2026

Мерц отреагировал на падение БПЛА на жилой дом в Румынии

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с дронами в Румынии. Его слова передает The Guardian.

«Безрассудное вторжение российских беспилотников в Румынию еще раз демонстрирует готовность России к эскалации. Германия поддерживает наших союзников по НАТО», — сказал он.

Мерц также отметил, что этот инцидент, по его мнению, подчеркивает необходимость ужесточения позиции НАТО на восточном фланге. «Мы готовы защищать каждый дюйм территории союзников», — подчеркнул он.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

