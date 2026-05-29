Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 29 мая 2026Силовые структуры

Призывавший к терроризму россиянин попал на видео

В Салехарде суд арестовал мужчину за призывы к терроризму
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Салехарде правоохранители задержали местного жителя за призывы к терроризму. Задержание попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в куртке в отдел. На следующих кадрах с задержанным разговаривает следователь.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма»). Он арестован.

По версии следствия, не позднее 20 июля 2025 года фигурант написал комментарий, который оправдывал терроризм. Это было выявлено в ходе совместной работы следователей регионального СК, оперативных сотрудников управления ФСБ России по Тюменской области и управления Росгвардии по ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области осудят мужчину за оправдание терроризма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

    Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok