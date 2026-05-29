Призывавший к терроризму россиянин попал на видео

В Салехарде суд арестовал мужчину за призывы к терроризму

В Салехарде правоохранители задержали местного жителя за призывы к терроризму. Задержание попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в куртке в отдел. На следующих кадрах с задержанным разговаривает следователь.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма»). Он арестован.

По версии следствия, не позднее 20 июля 2025 года фигурант написал комментарий, который оправдывал терроризм. Это было выявлено в ходе совместной работы следователей регионального СК, оперативных сотрудников управления ФСБ России по Тюменской области и управления Росгвардии по ЯНАО.

