18:59, 29 мая 2026Мир

Путин предположил причину инцидента с БПЛА в Румынии

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При инциденте в Румынии речь идет о ситуации со сбившимся с курса украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, дроны сбиваются с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за несовершенства технических данных.

«В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», — сказал глава государства.

Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, им оказывается медицинская помощь.

