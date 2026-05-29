Путин предположил причину инцидента с БПЛА в Румынии

Путин: При инциденте в Румынии речь идет о ситуации со сбившимся с курса украинским БПЛА

При инциденте в Румынии речь идет о ситуации со сбившимся с курса украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, дроны сбиваются с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за несовершенства технических данных.

«В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», — сказал глава государства.

Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, им оказывается медицинская помощь.