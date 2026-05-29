19:32, 29 мая 2026

Серийный убийца начал орудовать на любимом курорте американцев

Антонина Черташ
Фото: fiffo78 / Shutterstock / Fotodom  

В мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, популярном среди американских туристов, за 11 дней обнаружили останки трех женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

Первое тело нашли 10 мая в районе Ранчо-Эль-Пирули. Второе — через пять дней на обочине шоссе у Мисмалойи. Третье — утром 22 мая на грунтовой дороге в районе Парке-Лас-Пальмас. Все жертвы — женщины в возрасте от 22 до 35 лет, частично раздетые, с татуировками. Официально их личности пока не установлены.

В соцсетях появилась информация, что третья жертва — 22-летняя американка Элизабет Мартинес из штата Мехико, пропавшая в апреле. Сообщается, что ее татуировки совпадают с теми, что были на найденном в Парке-Лас-Пальмас теле. Полиция официально не подтвердила версию, но изучает записи камер наблюдения и полицейские отчеты. Власти заподозрили, что на курорте начал орудовать новый серийный убийца.

Ранее в США 62-летний архитектор Рекс Хойерманн, известный как «убийца с Гилго-Бич», признал себя виновным в расправе над восемью молодыми женщинами. В суде Хойерманн ответил «виновен» по каждому эпизоду.

