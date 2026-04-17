Серийный убийца признался в расправе над восемью жертвами

В США маньяк Хойерманн признал себя виновным в убийстве восьми женщин

В США 62-летний архитектор Рекс Хойерманн, известный как «убийца с Гилго-Бич», признал себя виновным в расправе над восемью молодыми женщинами. Об этом сообщает Daily Mail.

В суде Хойерманн ответил «виновен» по каждому эпизоду, способом расправы он назвал удушение во всех восьми случаях. Злоумышленник звонил жертвам, работавшим проститутками, через одноразовые телефоны и обещал им деньги. Когда они приходили по названному адресу, серийный убийца нападал на них и душил.

Тела некоторых были расчленены, связаны ремнями или завернуты в мешковину и разбросаны в окрестностях пляжа Гилго. При этом Хойерманн также взял на себя ответственность за 34-летнюю Карен Вергату, в расправе над которой его официально не обвиняли.

Следствие установило, что маньяк совершал преступления в то время, когда его семья уезжала в отпуск. Он удерживал женщин в подвале собственного дома, где он вырос и где позже росли его дети. При обыске дома правоохранители изъяли журнал с подробной информацией по работе с трупами жертв — внутри были инструкции по очистке, расчленению и удалению татуировок с кожи.

17 июня судья приговорит Хойерманна к семи пожизненным срокам.

