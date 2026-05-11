Шведского хоккеиста московского «Динамо» внесли в базу «Миротворца»

09:58, 11 мая 2026Спорт

Шведского хоккеиста московского «Динамо» Классона внесли в базу «Миротворца»

Шведского хоккеиста московского «Динамо» Классона внесли в базу «Миротворца»
Алексей Гусев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Шведский хоккеист московского «Динамо» Фредрик Классон попал в базу данных скандального заблокированного в России украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса, передает ТАСС.

Спортсмена уличили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, создатели портала считают, что швед оказывает поддержку в проведении специальной военной операции России.

33-летний Классон в минувшем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Швед забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины.

