В России указали на повторяющие опыт Гитлера действия Германии

Пушков: Повышение военного бюджета Германии демонстрирует намерение повторить опыт Гитлера

Сенатор Алексей Пушков указал на то, что увеличение военного бюджета Германии демонстрирует намерение создать ведущую военную державу Европы и повторить опыт Адольфа Гитлера. Мнением он поделился в Telegram.

Российский политик обратил внимание на то, что в 2027 году военный бюджет Германии может превысить оборонные расходы Великобритании и Франции вместе взятых, а к 2030-му эту строку бюджетных ассигнований страны вновь планируется увеличить. Также он указал на переход автомобильной промышленности страны на выпуск военной продукции. Пушков отмечает, что официальная цель этих действий, заявленная Берлином, — создание самой сильной конвенциональной армии в Европе.

«При взятых при Мерце высоких темпах милитаризации Германии эта цель будет достигнута — чуть раньше или позже (...) Уже очевидно, что Германия в третий раз за последние 120 лет превращается в ведущую военную державу Европы. Дважды это превращение вело к мировым войнам и катастрофам. Создается ощущение, что канцлер [ФРГ Фридрих] Мерц и стоящие за ним силы твердо намерены опыт кайзера Вильгельма и Гитлера», — обозначил Пушков.

Военную доктрину Германии под названием «Ответственность за Европу» российский политик назвал попыткой реваншизма. «Ведь Гитлер рассуждал примерно в тех же категориях, утверждая, что миссия Германии — спасение Европы от большевизма. Теперь же, по логике Мерца, Германия несет "ответственность" за спасение Европы от России», — добавил он.

При этом Пушков предположил, что Германия рискует превратиться «в самую опасную страну Европы не только для России, но и для самой Европы». «И, в конечном счете, для самой себя», — заключил он.

Ранее Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой». В Кремле оценили новую военную стратегию Германии, предупредив страну о последствиях. «Главное, чтобы не туда, куда уже несколько раз в истории», — говорил Дмитрий Песков.