10:39, 23 апреля 2026Мир

В Кремле оценили планы Германии создать самую сильную армию Европы

Песков оценил новую военную стратегию ФРГ, где Россия объявлена главной угрозой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новую военную стратегию Германии, в которой Россия объявлена «главной угрозой». Об этом передают «Вести».

«Главное, чтобы не туда, куда уже несколько раз в истории. Думаю, когда европейцы видят эти строки и читают о таких планах, у многих бежит холодок по спине», — ответил представитель Кремля на вопрос, куда тянет власти европейской республики, когда она принимает такие решения.

22 апреля Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой».

Глава МО ФРГ Борис Писториус, комментируя стратегию, заявил, что Германия должна создать самую сильную регулярную армию Европы. По его словам, численность действующих военнослужащих необходимо довести минимум до 260 тысяч человек, а вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тысяч человек.

