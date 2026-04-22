17:18, 22 апреля 2026Мир

Германия задалась целью создать самую сильную армию Европы

Spiegel: Минобороны Германии поставило цель создать самую сильную в Европе армию
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Германия должна создать самую сильную регулярную армию Европы. Такой целью задался министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует газета Der Spiegel.

«Мир стал более непредсказуемым и, да, следует сказать, более опасным», — объяснил необходимость глава ведомства.

По его словам, численность действующих военнослужащих необходимо довести минимум до 260 тысяч человек, однако, отметил Писториус, немецкие офицеры настаивают на больших цифрах. Вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тысяч человек, указал министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин забыл уроки истории, раз хочет создать самую сильную армию Европы.

В феврале Германия обратилась к Украине за помощью с обучением солдат. Соответствующее соглашение подписал Писториус на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

