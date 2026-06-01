19:23, 1 июня 2026

В ВСУ признали успехи России на ключевом направлении

Боец ВСУ Мучной: ВС России усиливают огневое давление на Краматорск
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России усиливают огневое давление на ключевом участке фронта — славянско-краматорском. Об этом написал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Удары по городу [Краматорску] становятся более системными, поскольку противник пытается разрядить прифронтовую составляющую, нарушить логистику, создать дополнительную нагрузку на оборону и заставить наши силы отвлекать ресурсы от переднего края», — признал он успех российских войск.

По словам военнослужащего, на славянском отрезке ВС России также ведут успешные боевые действия, зачищая территорию.

Ранее Мучной заявил, что российские военные интенсивно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на славянском направлении. По его словам, им удается регулярно сжигать технику ВСУ на данном участке фронта благодаря системе контроля за дорогой.

