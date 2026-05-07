В ВСУ рассказали об атаках российских военных на ключевом направлении

Мучной: ВС РФ интенсивно применяют артиллерию и БПЛА на славянском направлении

Российские военные интенсивно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), считающемся ключевым. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram-канале.

«В районе Рай-Александровки армия России продолжает интенсивно применять артиллерию и FPV-дроны. Особенно под ударами находится лесистый сектор севернее, где российские военные пытаются выявлять маршруты передвижения и места сосредоточения наших сил», — написал Мучной.

Он рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России выстроили систему контроля открытой дороги, используя ночные дроны с подсветкой целей. Таким образом российские военные регулярно сжигают технику ВСУ на данном участке фронта.

Ранее стало известно о прорыве армии России в центр Константиновки в ДНР. Уточнялось, что российские военные также берут город в клещи.