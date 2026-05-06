Стало известно о прорыве ВС России к центру ключевого для фронта города

Бывший СССР
20:26, 6 мая 2026Бывший СССР

ВС России прорываются к центру Константиновки в ДНР и берут город в клещи
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорываются к центру Константиновки, являющейся ключевым для фронта городом в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что российские военные берут город в клещи. Под контролем армии России находится район Шанхайского пруда. Также штурмовики продвигаются с запада, из ранее взятой Ильиновки.

«Армия России продолжает и охват города с юго-запада, продвигаясь с боями в Долгой Балке», — говорится в публикации.

Ранее стали известны подробности боев на ключевом направлении СВО. Сообщалось, что российские войска зачистили Каленики и Резниковку на славянском направлении в ДНР.

