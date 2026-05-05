18:58, 5 мая 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности боев на ключевом направлении СВО

Российские войска зачистили Каленики и Резниковку на славянском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска зачистили Каленики и Резниковку на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Каленики и Резниковка зачищены, бои идут за лесопосадки по направлению к Рай-Александровке», — говорится в сообщении.

Автор канала отмечает, что бои также ведутся у Кривой Луки, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) за несколько лет создали крепкую линию обороны с бетонными укреплениями. Кроме того, российским войскам удалось расширить контроль у трассы на Славянск, заняв участок юго-восточнее Приволья.

Ранее авторы Telegram-канала «Военная хроника» сообщили о начале финального сражения за Донбасс. По их словам, российские подразделения вплотную подошли к населенному пункту Пискуновка, который находится в 15 километрах от Славянска.

