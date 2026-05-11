Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 11 мая 2026Мир

Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием

Трамп поблагодарил в соцсетях Лукашенко за сотрудничество и дружбу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил за сотрудничество и дружбу главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом политик написал в Truth Social.

Трамп отметил, что США «добились освобождения трех поляков и двух граждан Молдавии». В том числе отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута. Он был передан Польше во время обмена на белорусско-польской границе 28 апреля. Как написал Трамп, обмен состоялся благодаря усилиям его спецпосланника по Белоруссии Джона Коула.

«Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Александр Лукашенко сделал выводы после «обнимашек» и «целовашек» с США, благодаря личному опыту. До этого Дональд Трамп выразил признательность президенту Белоруссии за помилование осужденных. Были освобождены 250 человек.

В марте Дональд Трамп предложил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко встретиться во Флориде. По его словам, американский президент предлагает обсуждение «большой сделки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    Глава ВОЗ дал рекомендации эвакуированным с судна со вспышкой хантавируса

    Расходы США на операцию против Ирана превысили 70 миллиардов долларов

    Автосалоны захотели подарить любую Ferrari российскому музыканту после ДТП

    Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием

    Западный эксперт призвала США согласиться с одним предложением Путина

    Зеленского предупредили о больших неприятностях

    В Москве авто влетело в ресторан у здания МГУ

    На Украине высоко оценили слова Путина

    В России захотели сделать платные дороги бесплатными для некоторых граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok