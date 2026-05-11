Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 11 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам напомнили об условиях работы на удаленке

Юрист Кузнецов: Сотрудникам на удаленке нужно прописать порядок вызова в офис
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В договоре с сотрудниками, которые трудятся на удаленке, нужно прописать ряд нюансов. Об условиях занятости в таком формате напомнил юрист hh.ru Александр Кузнецов, (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В трудовом договоре обязательными условиями работы на удаленке должны быть прописаны нюансы и место выполнения работы, сумма и порядок компенсации за использование работником собственного оборудования и иных средств, например, интернета. Также можно указать срок работы на удаленке (бессрочно или в пределах какого-то количества месяцев), порядок взаимодействия, режим рабочего времени, а также случаи вызова в офис работодателя. Чем подробнее стороны пропишут регламент взаимодействия, тем проще будет дальнейшее взаимодействие, пояснил эксперт.

«Работодатель может перевести сотрудника без его согласия лишь в исключительных чрезвычайных ситуациях. В этом случае режим удаленной работы прекращается в связи с прекращением обстоятельств, которые стали основанием для установления удаленной работы либо отмены соответствующих решений. В иных случаях, если перевод на удаленную работу был бессрочным, возврат работника в офис может оказаться затруднительным для работодателя, то есть просто так вернуть удаленщика, без серьезных оснований компания не может», — добавил Кузнецов.

Материалы по теме:
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026
«Это красный флаг» Релоканты массово возвращаются в Россию и выходят на рынок труда. Какие трудности их ждут?
«Это красный флаг»Релоканты массово возвращаются в Россию и выходят на рынок труда. Какие трудности их ждут?
8 мая 2026

Если договором это не оговорено, режим рабочего времени устанавливается работником по своему усмотрению. Однако контроль рабочего времени удаленного сотрудник представляется затруднительным, поскольку рабочее место не находится под прямым или косвенным контролем работодателя.

Работодатель обязан выплачивать компенсацию сотруднику за эксплуатацию его оборудования и иных средств для выполнения рабочих задач, а также возмещать расходы, понесенные в связи с их использованием. А вот сумма и порядок компенсации уже определяются самим работодателем, добавил юрист.

Как показывают опросы, весомым преимуществом офисного рабочего места для зумеров являются наличие кофемашин, зон отдыха и возможность перекусов. Они в два раза чаще выбирают эти виды опций как весомые преимущества, в отличие от старших сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    Нетаньяху признал один провал США и Израиля в войне с Ираном

    Финэксперт предупредил о главной ловушке кредитных карт

    ВМС Британии потратятся на замену женской формы из-за одной детали

    Туалетная бумага летом попадет под ГОСТ

    Финансист допустил ослабление рубля

    Полицейские вскрыли грузовой вагон и обнаружили шесть тел

    Врач предупредила о скрывающейся под сильной тягой к еде проблеме

    Назван способ распознать меланому

    Алиев указал на пустословие в заявлениях европейских лидеров в Ереване

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok