Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 11 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Инвестор раскрыл способ накопить на первоначальный взнос на ипотеку в Москве

Инвестор Гришин: На первый взнос на ипотеку в Москве можно накопить за три года
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Чтобы накопить на первоначальный взнос на ипотеку в Москве, можно ежемесячно откладывать по 30 тысяч рублей или положить деньги на депозит, рассказал инвестор Сергей Гришин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что на сегодня минимальный взнос на квартиру равен 20 процентам от цены недвижимости. При этом, продолжил он, стоимость более-менее приличной квартиры в Москве составляет примерно 8 миллионов рублей.

«Далее простая математика: первый взнос равен примерно 1,5 миллиона рублей. Если откладывать в месяц по 30 тысяч рублей, то в год это составит 360 тысяч рублей. Если положить эту сумму на депозит под 12 процентов, выйдет 400 тысяч рублей в год. Значит, нам нужно три года, чтобы накопить», — объяснил Гришин.

Чтобы накопить исходные 30 тысяч рублей, эксперт посоветовал обратить внимание на подработки. Он отметил, что сейчас очень прокачаны сервисы такси и курьерской доставки, а также сервисы моментальной помощи. По его словам, это простой и быстрый заработок, который максимально доступен и может принести в месяц от 60 тысяч рублей. Инвестор также считает, что на фондовом рынке в контексте накоплений на квартиру стоит рассмотреть именно депозит.

«Но для того, чтобы ускорить процесс накопления, можно завести семью. Тогда копить будет в два раза быстрее и в два раза легче: в два раза больше потенциального дохода, а если есть ребенок, то это льготная ипотека. Поэтому можно совместить приятное с полезным», — заключил Гришин.

Ранее директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока рассказывала, что во второй половине 2026 года минимальный платеж по ипотеке за полноценную квартиру в новостройках столицы будет стартовать от 67,9 тысячи рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    Врач описала приводящий к язве шашлык

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

    Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

    Врач предупредил о вызывающих жжение в промежности серьезных болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok