Лебедь прогнал мужчину с Патриарших прудов и попал на видео

На Патриарших прудах мужчина забрался в воду и разозлил лебедя

В Москве лебедь прогнал мужчину с Патриарших прудов после того, как тот разделся до белья и залез в воду. Об инциденте в столице пишет «Подъем».

В сеть попали кадры с места событий. На них лебедь приближается к мужчине сразу после того, как он забрался в воду, а затем кусает за руку. После этого россиянин решает отступить и выбирается из водоема на берег.

По словам орнитолога, председателя Рязанского отделения Союза охраны птиц России Елены Фиониной, лебеди гнездятся на Патриарших прудах и сейчас высиживают яйца. По этой причине они могут вести себя агрессивно, таким образом защищая гнездо от крупных хищников и людей.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили девять мест в Москве, разрешенных для купания в этом году.