18:14, 2 июня 2026

Стало известно о проблемах ВСУ у российской границы

Марочко: ВСУ испытывают нехватку личного состава на севере Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку личного состава в боях на севере Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Дефицит в личном составе вооруженных формирований Украины, в принципе, отмечается по всей линии боевого соприкосновения. Касаемо харьковского направления, то это, прежде всего, север Харьковской области», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что украинское командование пытается «разбрасывать» силы на харьковском направлении, уделяя особое внимание купянскому участку. Он отметил, что стабилизировать этот участок ВСУ пытаются при помощи БПЛА.

Ранее стало известно о начале принудительной эвакуации в Богодуховском районе Харьковской области. Согласно указу украинской областной военной администрации, эвакуации подлежат семь населенных пунктов, из которых будут вывезены около семи тысяч человек.

