Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 2 июня 2026Бывший СССР

В Харьковской области началась принудительная эвакуация

Глава Харьковской ОВА Синегубов объявил принудительную эвакуацию в прифронтовых районах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В прифронтовом Богодуховском районе Харьковской области началась принудительная эвакуация. Об этом в Telegram объявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на золочевском направлении», — говорится в публикации.

Согласно указу ОВА, эвакуации подлежат семь населенных пунктов, из которых будут вывезены порядка семи тысяч человек.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины запускали дроны для ударов по колледжу в Старобельске с территории Харьковской области. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, среди тех, кто наносил удар по колледжу, были бойцы украинского подразделения «Птицы Мадьяра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

    Появились подробности о лесной расправе над российским подростком

    Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

    Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

    Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok