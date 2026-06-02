В Госдуме призвали наказать главу Украинской шахматной федерации

Почетный президент ОКР Жуков призвал наказать главу УШФ Камышина за призывы против россиян

Первый зампред Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков призвал наказать президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к ударам по российским городам. Его слова приводит РИА Новости.

Жуков заявил, что за подобные слова к главе УШФ нужно применять санкции. «Они находятся за гранью здравого смысла. Такие высказывания, конечно, должны быть наказаны», — посчитал он.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) потребовала отстранить Камышина. В организации подчеркнули, что рассчитывают на максимальное наказание.

Камышин в интервью, публичных заявлениях и в сообщениях в соцсетях позволял себе призывы к военным действиям, ведущим к ударам по мирным россиянам. ФШР настаивает, что Камышин своими словами и действиями нарушает кодекс и устав Международной шахматной федерации (FIDE).