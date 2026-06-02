16:52, 2 июня 2026Спорт

В Госдуме призвали наказать главу Украинской шахматной федерации

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый зампред Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков призвал наказать президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к ударам по российским городам. Его слова приводит РИА Новости.

Жуков заявил, что за подобные слова к главе УШФ нужно применять санкции. «Они находятся за гранью здравого смысла. Такие высказывания, конечно, должны быть наказаны», — посчитал он.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) потребовала отстранить Камышина. В организации подчеркнули, что рассчитывают на максимальное наказание.

Камышин в интервью, публичных заявлениях и в сообщениях в соцсетях позволял себе призывы к военным действиям, ведущим к ударам по мирным россиянам. ФШР настаивает, что Камышин своими словами и действиями нарушает кодекс и устав Международной шахматной федерации (FIDE).

