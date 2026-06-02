Из-за иранского кризиса мир вспомнил о выгоде атомных электростанций

Аналитик Евдокимов: Иранский кризис ускорил разворот мира к атомной энергетике

Интерес к атомной энергетике, росший и до американо-иранской войны, резко усилился после ее начала. Об этом «Ленте.ру» заявил научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дмитрий Евдокимов.

По его словам, тренд начался еще после газового кризиса 2021-2022 годов на фоне роста спроса на электроэнергию, развития дата-центров и потребности в стабильной базовой генерации. Перекрытие Ормузского пролива добавило главный политический аргумент: зависимость от нефти и газа, идущих через уязвимые маршруты, стала вопросом национальной безопасности. Поэтому, как полагает эксперт, даже после нормализации судоходства в районе Персидского залива интерес к атомной энергетике полностью не исчезнет.

Евдокимов обратил внимание, что «атом» надежнее ветра и солнца по стабильности: АЭС дают базовую мощность и не зависят от погоды. По безопасности современная атомная энергетика в нормальной эксплуатации сопоставима с ВИЭ и намного безопаснее угля.

«Вероятность роста строительства АЭС в ближайшие 10–15 лет высокая, но массового глобального бума ждать не стоит. Атомная энергетика будет активнее развиваться в странах, где есть деньги, компетенции, растущий спрос на электроэнергию и сильная роль государства: Китай, Индия, Ближний Восток, часть Восточной Европы. В развитых странах мы увидим не повсеместное, а выборочное строительство АЭС: больше новых блоков, продление срока службы старых станций и первые проекты малых модульных реакторов», — сказал эксперт.

В конце апреля власти Бельгии остановили процесс демонтажа атомных электростанций Дул и Тианж. Правительство решило выбрать безопасную, доступную и устойчивую энергетику с меньшей зависимостью от импорта ископаемого топлива и большим контролем над собственными поставками.