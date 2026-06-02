Актер из «Твин Пикс» внезапно умер в 44 года

Актер Овайн Риз Дейвис из сериала «Твин Пикс» умер в 44 года внезапно для близких

Валлийский актер Овайн Риз Дейвис, наиболее известный по сериалу «Твин Пикс: Возвращение», внезапно умер в 44 года. Об этом рассказал его брат Родри на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Эта новость шокирует многих. Хотя в настоящий момент остаются без ответа некоторые вопросы об обстоятельствах смерти Овайна, насколько мы понимаем, он умер внезапно, мирно и по естественным причинам», — написал Родри Риз Дейвис.

Овайн Риз Дейвис сыграл в третьем сезоне сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» агента Уилсона. У него также были роли в сериалах «ОА» и «Мой мертвый бывший».

Летом 2025 года из жизни ушла игравшая у Линча в «Малхолланд Драйв» певица Ребека Дель Рио. В январе того же года сам Линч скончался в возрасте 78 лет.

