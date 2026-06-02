Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:13, 2 июня 2026Культура

Актер из «Твин Пикс» внезапно умер в 44 года

Актер Овайн Риз Дейвис из сериала «Твин Пикс» умер в 44 года внезапно для близких
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Imago Stock&People / Globallookpress.com

Валлийский актер Овайн Риз Дейвис, наиболее известный по сериалу «Твин Пикс: Возвращение», внезапно умер в 44 года. Об этом рассказал его брат Родри на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Эта новость шокирует многих. Хотя в настоящий момент остаются без ответа некоторые вопросы об обстоятельствах смерти Овайна, насколько мы понимаем, он умер внезапно, мирно и по естественным причинам», — написал Родри Риз Дейвис.

Овайн Риз Дейвис сыграл в третьем сезоне сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» агента Уилсона. У него также были роли в сериалах «ОА» и «Мой мертвый бывший».

Летом 2025 года из жизни ушла игравшая у Линча в «Малхолланд Драйв» певица Ребека Дель Рио. В январе того же года сам Линч скончался в возрасте 78 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Врач объяснила причины массового облысения россиян сразу после выпуска из школы

    Москвичам пообещали июльскую жару на выходных

    Раненый штурмовик почти неделю выживал под ударами ВСУ и спасся благодаря одной детали

    Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России

    Дрон ВСУ упал на территории ТЦ в столице российского региона

    Азиатская авиакомпания впервые за 66 лет наняла на работу женщину-пилота

    Бразильская ведущая наклеила карточки Месси и Роналду на голое тело и собралась на ЧМ-2026

    Актер из «Твин Пикс» внезапно умер в 44 года

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о приоритетных целях для российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok