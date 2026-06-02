19:55, 2 июня 2026

Рыбаки бились почти пять часов с огромной хищной «слонярой» в России

Рыбаки в Приморье с помощью удочки выловили акулу-мако, свой улов они сняли на видео
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россияне почти пять часов вытаскивали из Японского моря акулу-мако и все-таки победили свирепого хищника. Свой улов рыбакам удалось запечатлеть на видео, запись появилась в Telegram-канале Svodka25.

Рыбаки потратили четыре с половиной часа на то, чтобы вытащить огромную «слоняру» из воды в небольшой катер. На кадрах видно ожесточенную борьбу россиян с рыбой.

Также на одной из записей, публикуемых в сети, видны последствия нападения такого хищника. Рыбаки, видимо, забросили удочку, изначально ожидая менее опасных морских обитателей. Но затем вышло так, что мако прицепилась к тунцу на крючке. В итоге, когда ее затащили на борт катера, она уже успела отгрызть рыбе всю заднюю часть тельца.

Акулу-мако считают одной из самых быстрых и свирепых океанических хищников. Известно, что во время охоты она может разгоняться до 74 километров в час. Также хищник делает стремительные рывки, выпрыгивая из воды до шести метров в высоту, чтобы схватить добычу. Все это делает акулу-мако опасной для человека.

Тем временем в Приморье, вероятно, скоро будут развивать тунцовую промышленность — там вовсю начинается массовая ловля гигантских морских рыб. У берегов Владивостока люди достают из воды экземпляры весом до 200 килограммов.

